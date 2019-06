Schiffbau : Marineschulschiff «Gorch Fock» wird ausgedockt

Das Ausdocken des Marineschulschiffs «Gorch Fock» hat am Freitag in Bremerhaven begonnen. Die Bredo-Werft flutete das Dock, in dem der Traditionssegler fast dreieinhalb Jahre während seiner komplizierten und von einer Kostenexplosion überschatteten Sanierung gelegen hatte. Zu Wasser gelassen wurde der sanierte und mit einer Schutzfarbe gestrichene Rumpf ohne Masten und Aufbauten. Über den Fortgang der Arbeiten muss die Marine entscheiden.

von dpa

21. Juni 2019, 09:40 Uhr

Er sehe die «Gorch Fock» mit einem lachenden und einem weinenden Auge gehen, sagte Bredo-Geschäftsführer Dirk Harms der Deutschen Presse-Agentur. Lachend, weil es am Vortag in letzter Minute gelungen sei, eine Einigung mit dem Bund über das Ausdocken zu finden. Bredo habe aber die Forderung nach der Zahlung von 5,1 Millionen Euro nicht durchsetzen können. Nun müsse das Unternehmen den Klageweg gehen. «Das ist das weinende Auge.» Die Werft bleibe bei der Rechtsposition, dass die «Gorch Fock» ihr Pfand sei.

Mit dem Ausdocken übernimmt wieder der Generalauftragnehmer, die Elsflether Werft, die Verantwortung für das Schiff. Die Werft ist allerdings insolvent. Die seit Ende 2015 laufende Sanierung hat sich von geplant 10 Millionen Euro auf mehr als 70 Millionen verteuert. Abzusehen sind Endkosten von 135 Millionen Euro.