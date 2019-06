Schiffbau : Marineschulschiff «Gorch Fock» verlässt Bremerhaven

Das halbsanierte Marineschulschiff «Gorch Fock» wird heute von Bremerhaven nach Berne an der Unterweser geschleppt. Dort wird der Rumpf des Traditionsseglers an einem Liegeplatz bei der Fassmer-Werft festgemacht. Das hat der Generalauftragnehmer, die Elsflether Werft, angekündigt. In den kommenden zwei Wochen soll entschieden werden, wo und mit welchen Subunternehmern das Schiff fertiggebaut wird. Der Rumpf ist derzeit nicht viel mehr als eine leere Stahlhülle; Masten und Aufbauten fehlen.

von dpa

27. Juni 2019, 02:00 Uhr

In Bremerhaven hatte die «Gorch Fock» dreieinhalb Jahre im Dock gelegen und war erst am vergangenen Freitag wieder ins Wasser gelassen worden. Das Bundesverteidigungsministerium hat beschlossen, die langwierige Sanierung des 61 Jahre alten Seglers trotz aller bislang aufgelaufenen Kosten zu vollenden. Im Herbst 2020 soll die Dreimastbark wieder segeln. Die Gesamtkosten sollen 135 Millionen Euro nicht übersteigen. Die Marine bildet auf dem Schiff ihre Offizieranwärter seemännisch aus.