Verteidigung : Marine-Vizechef bedauert geringe Wertschätzung für Soldaten

Der Vize-Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Rainer Brinkmann, hat die geringe Wertschätzung der Marinesoldaten in Zeiten der Corona-Pandemie bedauert. In vielen Teilen des öffentlichen Lebens seien ungewöhnliche Einsatzbereitschaft nötig: «Ohne das Engagement von Krankenschwestern, Pflegepersonal, Ärzten und Gesundheitsämtern ständen wir nicht da, wo wir stehen», schrieb Brinkmann in einem sogenannten Tagesbefehl, der am Freitag veröffentlicht wurde.

von dpa

18. September 2020, 14:47 Uhr