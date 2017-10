Fußball : Marien bleibt Chef von Hansa Rostock: Schneider muss gehen

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

von dpa

erstellt am 12.Okt.2017 | 17:07 Uhr

Robert Marien bleibt über das Jahresende hinaus Vorstandsvorsitzender des FC Hansa Rostock. Der Fußball-Drittligist bestätigte am Donnerstagnachmittag entsprechende Medienberichte. «Robert Marien hat in seiner bisherigen Amtszeit wichtige Weichen für die strategische Ausrichtung des FC Hansa Rostock gestellt und uns ein überzeugendes Konzept für die Weiterentwicklung des Vereins vorlegen können», sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Günter Fett in einer Pressemitteilung.

Marien steht dem Vorstand des einstigen Bundesligisten seit Juli 2016 vor und wird dessen Geschicke nunmehr bis zum 31. Dezember 2019 leiten. «Ich bin mir der großen Verantwortung bewusst und sehr stolz», sagte der 36-Jährige. Vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats wird auch Finanzvorstand Christian Hüneburg (42) über das Jahresende hinaus im Amt bleiben.

Keine Zukunft im Vorstand hat hingegen René Schneider. Der zum Jahresende auslaufende Kontrakt mit dem 44 Jahre alten ehemaligen Hansa-Profi wird nicht verlängert. «Für eine weitere Zusammenarbeit gehen unsere Auffassungen in verschiedenen Bereichen zu weit auseinander», sagte Marien. Es sei notwendig, sich auf dieser Position neu aufzustellen. Der Europameister von 1996 war für den ehemaligen Bundesligisten seit Sommer 2016 in dieser Funktion tätig.

