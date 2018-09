Kriminalität : Mann verletzt Ehefrau und Polizeibeamten: SEK greift ein

Ein 65-Jähriger hat in seiner Wohnung in Greifswald seine Frau und einen Polizisten mit einem Messer verletzt. Erst Spezialeinsatzkräfte der Polizei konnten ihn festnehmen, wie die Polizei mitteilte. Ein Zeuge hatte vorher Schreie aus der Wohnung gehört und den Notruf gewählt. Als die Beamten eintrafen, griff der Mann sie sofort mit einem Messer an und verletzte einen Polizisten dabei am Arm.

von dpa

06. September 2018, 06:33 Uhr

Die Frau des Mannes konnte sich kurz darauf aus der Gewalt ihres Mannes befreien und flüchtete aus der Wohnung. Auch sie hatte Schnittwunden am Arm. Das alarmierte Spezialeinsatzkommando der Polizei brach anschließend die Wohnungstür auf. Wieder bedrohte der Mann die Beamten mit Messern. Mit einem Schuss in die Hand konnte der Angreifer überwältigt werden. Nachdem er von einem Notarzt versorgt wurde, wurde er in ein Krankenhaus gebracht.