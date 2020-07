Unfälle : Mann und Kinder retten sich aus brennendem Auto

Nahezu unversehrt haben ein offenkundig betrunkener Autofahrer und seine beiden zwei und fünf Jahre alten Kinder einen Verkehrsunfall überstanden, bei dem das Auto des 39-Jährigen in Flammen aufging. Wie die Polizei mitteilte, war das Fahrzeug am Sonntag bei Altenhagen südlich von Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) in einer Linkskurve ins Schleudern geraten und hatte sich überschlagen. Unmittelbar danach habe sich der Unfallwagen entzündet und sei schließlich vollständig ausgebrannt. Alle drei Insassen hätten sich zuvor selbstständig aus dem brennenden Fahrzeug retten können.

von dpa

12. Juli 2020, 17:00 Uhr