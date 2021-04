Verkehr : Mann überschlägt sich mit Quad und muss wiederbelebt werden

Ein 81-Jähriger ist mit einem Quad im Landkreis Vorpommern-Rügen verunglückt und lebensbedrohlich verletzt worden.

Lindholz | Er sei am Mittwoch aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug von einer Kreisstraße in der Gemeinde Lindholz abgekommen und habe sich auf einem Acker überschlagen, teilte die Polizei mit. Das Quad sei auf dem Mann liegengeblieben. Der Mann wurde wiederbelebt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Rostock geflogen. Mit Quad...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.