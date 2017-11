Kriminalität : Mann überführt Autodieb: Verfolgungsjagd endet in Polen

Ein aufmerksamer Pasewalker hat mit Hilfe der Polizei in Vorpommern und Polen einen mutmaßlichen Autodieb überführt. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, verschwand ein Wagen am Dienstag von einem Firmenparkplatz in Pasewalk (Kreis Vorpommern-Greifswald). Der Zeuge sah das Auto, aber ihm kam der Fahrer unbekannt und verdächtig vor. Nach groß angelegter Fahndung und kurzer Verfolgungsjagd auf der Bundesstraße 104 wurde das Auto mit dem mutmaßlichen Dieb in einem Ortsteil von Daber (Dobra) bei Stettin (Szczecin) von polnischen Beamten gestoppt, der Fahrer festgenommen.