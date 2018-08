Brände : Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Sassnitz

von dpa

09. August 2018, 07:44 Uhr

Bei einem Wohnungsbrand in Sassnitz auf der Insel Rügen ist ein Mensch ums Leben gekommen. Das Feuer in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus wurde gegen 3.30 Uhr gemeldet, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Einsatzkräfte konnten den Betroffenen nur noch tot aus der Wohnung bergen, es soll sich um den Mieter - einen älteren Mann - handeln. Mehrere Bewohner aus Nachbarwohnungen mussten zeitweise ihre Zimmer räumen und ins Freie gehen. Die Brandursache und Höhe des Sachschadens seien noch unklar.