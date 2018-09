Prozesse : Mann stirbt bei Raser-Unfall: Prozess fortgesetzt

Der Prozess um den Tod eines Fußgängers bei einem Raser-Unfall ist am Montag am Landgericht Neubrandenburg fortgesetzt worden. Das Gericht wollte zunächst über eine mögliche Besetzungsrüge der Kammer durch die Verteidigung entscheiden, danach wurde die Verlesung der Anklage erwartet. Im Anschluss daran hat der 21-jährige Angeklagte die Chance, sich zu den Vorwürfen zu äußern.

von dpa

17. September 2018, 11:21 Uhr

Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann fahrlässige Tötung vor. Im Prozess soll auch geklärt werden, ob es sich am 29. August 2017 um ein illegales Autorennen in Neubrandenburg gehandelt hat, was die Ermittler anfangs vermutet hatten. Der Wagen des Beschuldigten soll viel zu schnell unterwegs gewesen sein. Dabei hatte er auf einer vierspurigen Straße einen 33 Jahre alten Fußgänger erfasst, der noch am Unfallort starb.

Der Autofahrer selbst erlitt einen Schock, blieb aber sonst unverletzt. Mit einem Urteil wird im Oktober gerechnet.