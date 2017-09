Kriminalität : Mann sprüht Reizgas in Straßenbahn: Zehn Verletzte

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

Ein Unbekannter hat in einer Rostocker Straßenbahn zehn Fahrgäste mit Reizgas verletzt. Ziel der Attacke in der Nacht zu Sonntag sei ein Fahrgast gewesen, mit dem sich der Täter zuvor gestritten habe, teilte die Polizei mit. Durch das Reizgas erlitten auch unbeteiligte Fahrgäste Verletzungen der Augen und Atemwege. Drei von ihnen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Täter konnte fliehen.

Polizeimeldung

von dpa

erstellt am 10.Sep.2017 | 09:59 Uhr