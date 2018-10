Kriminalität : Mann soll Zuwanderer mit Hammer attackiert haben

Fast ein Jahr nach Angriffen gegen zwei Zuwanderer und einen Deutschen in Neubrandenburg beginnt heute der Prozess. Der zur Tatzeit 20 Jahre alte Angeklagte muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung vor dem Amtsgericht Neubrandenburg verantworten. Der polizeibekannte Mann soll, unter anderem aus ausländerfeindlichen Motiven heraus, im November 2017 einen Syrer und einen Deutschen mit irakischen Wurzeln angegriffen und beschimpft haben.

von dpa

19. Oktober 2018, 01:35 Uhr

Er soll den 31-jährigen Syrer an einer Kreuzung mit einem Hammer attackiert und im Gesicht verletzt haben. Danach soll der Beschuldigte aus seiner Wohnung im fünften Stockwerk heraus angetrunken einen 24-Jährigen mit Blumentöpfen beworfen, ihn beschimpft und mit einer hammerähnlichen Waffe in der Hand verfolgt haben. Der Mann mit irakischen Wurzeln konnte fliehen.

Als der Beschuldigte in der Nacht darauf in einem Tanzlokal einen anderen Gast mit einer Schere angegriffen hatte, wurde er gefasst und in U-Haft genommen. Ein Urteil wird frühestens am 26. Oktober erwartet.