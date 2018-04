Prozesse : Mann soll Achtjährige missbraucht haben

Wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes muss sich seit Donnerstag ein 41-jähriger Mann aus Boizenburg vor dem Landgericht Schwerin verantworten. Zu Beginn des Prozesses sagte der Vorsitzende Richter, der gelernte Hauswirtschaftshelfer habe während der Ermittlungen bei der Polizei ein Geständnis abgelegt. Um die Privatsphäre des Opfers zu schützen, wurde die Öffentlichkeit weitgehend von der Verhandlung ausgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, sich in seiner Wohnung mehrfach an der acht Jahre alte Tochter einer Bekannten vergangen zu haben.

von dpa

19. April 2018, 11:50 Uhr

Die Mutter soll ihn gebeten haben, ihr Kind von der Schule abzuholen, weil laut Medienberichten in Schulnähe ein schwarzes Auto gesehen worden war, dessen Fahrer «Kinder wegschnappen» würde. Anstatt das Mädchen nach Hause zu fahren, brachte es der Angeklagte zunächst in seine Wohnung. Dort brachte er die Schülerin laut Gericht gegen ihren Willen und unter Gewaltanwendung dazu, sich nackt auszuziehen und zwang sie zu sexuellen Handlungen. In einem Fall soll der Angeklagte dies mit seinem Handy gefilmt haben. Für den Prozess sind drei Verhandlungstage geplant, nächster Termin sei der 25. April.