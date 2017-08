Waffen : Mann schießt auf seinem Grundstück: SEK rückt an

Ein 47 Jahre alter polizeibekannter Mann hat mit einer Waffe auf seinem Grundstück in Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) herumgeschossen. Zeugen alarmierten am Donnerstag die Polizei, wie diese am Freitag mitteilte. Der Mann ließ die Beamten aber nicht auf das Grundstück. Da Zeugen den Verdacht geäußert hätten, dass der Mann scharfe Schusswaffen besitze, rückte dann das SEK an. Diese Einsatzkräfte durchsuchten die Wohnung und fanden eine Schreckschusswaffe. Der 47-Jährige erhielt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, die Kriminalpolizei ermittelt. Die Waffenbehörde habe dem Mann bereits den Besitz von Waffen verboten, hieß es.

erstellt am 25.Aug.2017 | 08:05 Uhr