Kriminalität : Mann raubt Postauto und flieht: Täter nach Unfall gefasst

von dpa

11. Dezember 2019, 15:48 Uhr

Mit Verletzten und etlichen Blechschäden ist ein Raub eines Postautos am Mittwoch im Osten Mecklenburg-Vorpommerns zu Ende gegangen. Wie eine Polizeisprecherin in Neubrandenburg sagte, hat ein Unbekannter die Postfrau unweit von Friedland (Mecklenburgische Seenplatte) attackiert. Er stahl das Auto der Frau, die dabei verletzt wurde, und fuhr davon. Nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei habe der Flüchtige in der Region Jarmen (Vorpommern-Greifswald) einen Unfall verursacht, wobei er verletzt wurde, und konnte gefasst werden. Weitere Einzelheiten und das Motiv für den Raub müssten noch geklärt werden. Zuvor hatte der Rundfunksender Ostseewelle darüber berichtet.