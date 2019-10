Unfälle : Mann rammt Polizeiwagen mit Auto bei Fluchtversuch

von dpa

02. Oktober 2019, 05:02 Uhr

Bei dem Versuch, einer Kontrolle zu entkommen, hat ein Autofahrer mit seinem Wagen in Schwerin ein Polizeiauto gerammt. Der Mann sei flüchtig, teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Weil Hinweise eingegangen waren, dass der Fahrer betrunken am Steuer saß, hatten die Beamten den Mann anhalten wollen. Der Wagen habe zudem keine Kennzeichen gehabt, hieß es. Zwei Polizeiwagen verfolgten den Wagen. Der habe abrupt gewendet und sei mit einem der Streifenwagen kollidiert. Der zweite Streifenwagen fuhr auf. Der Fahrer habe dann erneut versucht, mit dem Auto zu fliehen. Kurze Zeit später seien er und sein Beifahrer ausgestiegen und in unterschiedliche Richtungen weggelaufen. Der Beifahrer wurde gefasst. Die Polizei sucht mit einer Personenbeschreibung nach dem Flüchtigen und bittet um Hinweise.