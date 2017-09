Unfälle : Mann prallt gegen Baum und stirbt an Unfallstelle

von dpa

erstellt am 25.Sep.2017 | 07:27 Uhr

Ein 30-Jähriger ist am Sonntagabend im Kreis Mecklenburgische Seenplatte von der Fahrbahn abgekommen und nach einem Zusammenprall mit einem Baum ums Leben gekommen. Bei dem Unfall auf der Bundesstraße 193 in der Nähe von Waren war der Mann aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und am Straßenrand gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei am späten Sonntagabend mitteilte. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Bundesstraße musste wegen Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

