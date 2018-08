Kriminalität : Mann niedergestochen: 39-Jähriger weiter auf der Flucht

Die Neubrandenburger Polizei sucht weiter nach einem Mann, der am Wochenende einen 63-Jährigen niedergestochen und schwer verletzt haben soll. Der gesuchte 39-Jährige, der ohne festen Wohnsitz ist, befinde sich immer noch auf der Flucht, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Der wegen Gewaltdelikten bekannte Mann hatte laut Polizei am Samstag einen Neubrandenburger plötzlich niedergestochen und war verschwunden. Es wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.

von dpa

07. August 2018, 08:07 Uhr

Der Vorfall ereignete sich in einer Kleingartenanlage im Nordwesten der Stadt. Die genauen Umstände der Auseinandersetzung seien noch unklar. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Der Geschädigte, der dort einen Garten bewirtschaftet, erlitt Bauch- und Kopfverletzungen. Er sei nach Operationen inzwischen außer Lebensgefahr.