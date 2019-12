Kriminalität : Mann nach Streit um Frau lebensbedrohlich verletzt

Nach einem Streit um eine Frau ist ein junger Mann in Güstrow (Landkreis Rostock) mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt worden. Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft wollte der ehemalige Freund der jungen Frau deren neuen Freund am späten Samstagabend auf dem Bahnhofsvorplatz zur Rede stellen. Daraus habe sich eine Schlägerei entwickelt. Schließlich soll der Ex ein Messer gezückt haben, das ihm der andere dann abgenommen habe. Der ehemalige Freund der jungen Frau erhielt drei Stiche in den Oberkörper, von denen zwei lebensbedrohlich gewesen seien, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit.

von dpa

30. Dezember 2019, 10:56 Uhr

Der junge Mann wurde im Krankenhaus operiert. Der neue Freund der Frau sei durch Schläge ebenfalls stark verletzt worden. Die Beteiligten sollen zwischen 19 und 21 Jahre alt sein. Zuvor hatte der NDR darüber berichtet.