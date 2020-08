Notfälle : Mann mit 4,6 Promille nach Streit in Klinik eingewiesen

Einen sturzbetrunkenen Mann hat die Polizei in Neubrandenburg nach einem gewaltvollen Streit mit seiner Partnerin in eine Klinik eingewiesen. Bei dem 41-Jährigen wurden am frühen Mittwochvormittag 4,6 Promille Atemalkohol gemessen, wie ein Polizeisprecherin sagte. Die 38-jährige Frau hatte die Beamten gerufen, weil der Mann gewalttätig geworden war.

von dpa

12. August 2020, 13:08 Uhr