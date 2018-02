Kriminalität : Mann meldet Geiselnahme: Festnahme bei Großeinsatz

Eine angebliche Geiselnahme hat in Stralsund einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Dabei wurde am Dienstagabend ein 39 Jahre alter Mann in seiner Wohnung festgenommen, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Neubrandenburg sagte. Der Stralsunder habe zuvor den Notruf gewählt und erklärt, er habe eine Schusswaffe und eine Geisel. Beamte mehrerer Reviere und Spezialkräfte des Landeskriminalamtes rückten an in den Stadtteil Frankenvorstadt neben dem Zentrum.

von dpa

28. Februar 2018, 15:44 Uhr

Nach Verhandlungen habe der mutmaßlich alkoholisierte und unter Drogen stehende Mann die angebliche Geisel - eine 36-jährige Frau - gehen und sich festnehmen lassen. Eine Schusswaffe sei nicht gefunden worden. Nachfolgende Ermittlungen der Polizei hatten ergeben, dass die Frau zu keinem Zeitpunkt Gewalt ausgesetzt war. Ein Verlassen der Wohnung sei ihr zu jedem Zeitraum möglich gewesen. Der Mann und Frau hatten eine Beziehung. Was genau der Grund des Anrufs war, blieb zunächst offen.

Der Mann wurde am Mittwoch aus dem Gewahrsam entlassen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Notrufmissbrauchs und Vortäuschens von Straftaten ermittelt.