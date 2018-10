Kriminalität : Mann manipuliert Pfandautomaten in Teterow

von dpa

17. Oktober 2018, 07:50 Uhr

Ein Mann soll in Teterow (Landkreis Rostock) über längere Zeit Pfandflaschenautomaten manipuliert haben. Der Verdächtige wurde am Dienstag auf frischer Tat in einem Supermarkt gefasst, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann hat nach ersten Ermittlungen Pfandetiketten an Sixpacks abgezogen und diese an pfandfreie Flaschen geklebt, die er mitbrachte oder im Behälter an den Automaten fand. Mitarbeitern des Marktes waren die Manipulationen aufgefallen.