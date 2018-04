Kriminalität : Mann löst absichtlich Feueralarm am Hauptbahnhof aus

von dpa

13. April 2018, 14:29 Uhr

Ein 57-Jähriger hat am Bahnhof Schwerin absichtlich den Feueralarm ausgelöst. Als Reaktion auf den Alarm am frühen Freitagmorgen rückten vier Fahrzeuge der Feuerwehr Schwerin sowie eine Streife der Bundespolizei aus, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Beamten hätten jedoch nur einen rauchenden Mann in der Bahnhofsvorhalle angetroffen. Dieser habe den Beamten gesagt, dass er den Alarm mutwillig ausgelöst habe. Nach Polizeiangaben wird der Täter vermutlich selbst für die Einsatzkosten aufkommen müssen.