Kriminalität : Mann liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

von dpa

14. April 2018, 09:30 Uhr

Auf der Flucht vor der Polizei ist ein Autofahrer in Schwerin in einen Einsatzwagen gekracht und hat rund 26 000 Euro Schaden verursacht. Als Beamte den 33-Jährigen am Freitag für eine Verkehrskontrolle anhalten wollten, gab dieser Gas, wie die Polizei mitteilte. Der Mann sei teils auf der Gegenspur und über zahlreiche rote Ampeln gefahren. Nach mehreren Kilometern Verfolgungsjagd blockierten die Beamten eine Straße mit ihren Einsatzfahrzeugen, wie es weiter hieß. Der 33-Jährige krachte demnach mit seinem Wagen in die Polizeiautos und rannte weg. Kurz drauf wurde er gefasst. Laut Polizei stand er unter Drogeneinfluss, die Kennzeichen des Autos waren gestohlen. Verletzt wurde niemand.