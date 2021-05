Kriminalität : Mann in Wolgast bei Streit verletzt: Verdächtiger ermittelt

Die Polizei in Wolgast (Vorpommern-Greifswald) ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen 30-jährigen Mann, der einen anderen niedergestochen und schwer verletzt haben soll.

Wolgast | Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, hatte der Verletzte am Montagnachmittag selbst die Beamten alarmiert. Die Polizisten fanden den ebenfalls 30 Jahre alten Geschädigten, der stark alkoholisiert war, im Freien. Er kam in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen führten zu der Wohnung des Tatverdächtigen, in der auch ein Messer beschlagnahmt wurde. ...

