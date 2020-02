Kriminalität : Mann in Park auf Rügen niedergestochen

von dpa

16. Februar 2020, 09:22 Uhr

Ein 53-jähriger Mann ist in einem Park in Bergen auf Rügen niedergestochen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Täter am Samstagnachmittag aus einem Discounter, fing einen Streit an und zog ein Messer aus der Innentasche seiner Jacke. Damit stach er dem 53-Jährigen mehrmals in den Oberkörper. Danach flüchtete er vom Tatort. Das Opfer schleppte sich in den Discounter und brach dort zusammen. Sanitäter brachten den schwer verletzten Mann ins Krankenhaus. Die Polizei nahm einen 33 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Zum Hintergrund des Angriffs machten die Behörden zunächst keine Angaben. Die Kriminalpolizei ermittelt.