Kriminalität : Mann im Streit mit Messer verletzt: Ermittlungen laufen

Nach einem gewaltsamen Streit unter Brüdern in Rostock ermittelt die Polizei gegen einen 33-Jährigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Rostock | Der Mann soll bei einem Treffen mit insgesamt vier Männern in der Nacht zu Samstag im Stadtteil Rostock-Brinckmansdorf den jüngeren Bruder plötzlich mit einem Messer attackiert und am Rücken verletzt haben, wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte. Der Geschädigte und die beiden Gäste konnten noch über den Balkon aus der Wohnung flüchten. Das ge...

