Kriminalität : Mann hortet Fahrzeuge und Maschinen: Verdacht der Hehlerei

von dpa

29. Mai 2019, 14:32 Uhr

Auf dem Grundstück eines Mannes in Vorpommern-Greifswald hat die Polizei mehrere gestohlene Fahrzeuge und Werkzeugmaschinen sichergestellt. Gegen den 40-Jährigen ermitteln Kriminalbeamte seit Ende vergangenen Jahres wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Am Dienstag durchsuchten demnach mehr als 30 Beamte die Wohn- und Geschäftsgebäude des Mannes auf einem gut ein Hektar großen Grundstück in der Gemeinde Sassen-Trantow. Dabei fanden sie unter anderem zwei Radlader, drei Pkw-Anhänger, neun Fahrräder, ein Moped und diverse Werkzeugmaschinen. Die Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen sichergestellt. Einer der Radlader im Wert von rund 30 000 Euro war im Januar 2012 in der Gemeinde Belsch (Landkreis Ludwigslust-Parchim) entwendet worden. Auch seien drei Fahrräder, ein E-Bike und zwei Pkw-Anhänger Diebstählen zuzuordnen.