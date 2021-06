Unfälle : Mann gerät in Gegenverkehr und stirbt

Ein 50 Jahre alter Mann aus Mecklenburg-Vorpommern ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 208 im Kreis Herzogtum Lauenburg getötet worden.

Ziethen | Ein 41-jähriger Mann und ein fünfjähriges Mädchen seien zudem schwer verletzt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht den Angaben zufolge nicht. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 50-Jährige aus der Umgebung von Schwerin am Dienstag zwischen Ziethen u...

