Notfälle : Mann geht mit Kleinkind was Trinken: Ausnüchterungszelle

Ein betrunkener Mann hat in Rostock eine Polizei-Suchaktion nach einem Kleinkind ausgelöst, die ihn selbst schließlich in die Ausnüchterungszelle brachte. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag erläuterte, hatte der 35-Jährige den 16 Monate alten Jungen gegen den Willen seiner Lebensgefährtin am Mittwochabend in eine Gaststätte mitgenommen, angeblich um «eine Capri-Sonne zu trinken.» Die Mutter rief gegen 21.30 Uhr die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen anrückte und nach dem Jungen suchte.

von dpa

23. Juli 2020, 08:43 Uhr