Unfälle : Mann fährt auf haltendes Fahrzeug auf: Zwei Schwerverletzte

von dpa

08. Dezember 2018, 11:17 Uhr

Schwerer Verkehrsunfall in der Nähe von Neustrelitz: Ein 22-Jähriger ist ungebremst auf ein haltendes Fahrzeug aufgefahren. Nach der Kollision am Freitagnachmittag stellte sich der Wagen auf der B198 quer und geriet dadurch auf die Gegenfahrbahn, teilte die Polizei am Samstag mit. Dort stieß er mit dem Auto einer 29-Jährigen zusammen. Ihre beiden Mitfahrer (21 und 25 Jahre) wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden letzten Fahrzeuge, die in der Reihe haltender Autos standen, wurden bei dem Unfall ebenfalls beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 25 000 Euro.