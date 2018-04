Prozesse : Mann erwürgt: 51-Jähriger soll dauerhaft in Haftklinik

Gut vier Monate nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in einem Kleingarten in Neubrandenburg muss sich der mutmaßliche Täter Anfang Mai vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft will im Sicherungsverfahren erreichen, dass der 51-Jährige dauerhaft in eine psychiatrische Haftklinik eingewiesen wird, wie ein Sprecher am Dienstag in Neubrandenburg erklärte.

von dpa

24. April 2018, 08:04 Uhr

Der Prozess startet am 11. Mai und soll am 14. Mai beendet werden, hieß es vom zuständigen Landgericht.

Der 51-Jährige soll das 36 Jahre alte Opfer nach einem Streit um private Dinge am 2. Januar in einem Kleingarten in der Oststadt erwürgt haben. Er hatte die Tat bei der Polizei und beim Haftrichter eingeräumt. Ein psychiatrischer Sachverständiger habe den Tatverdächtigen als «schuldunfähig» eingeschätzt.

Der Geständige hatte nach dem Vorfall selbst Rettungskräfte gerufen, die dem Opfer aber nicht mehr helfen konnten. Sie riefen die Polizei. Der 51-Jährige verstrickte sich in Widersprüche, wurde am Tatort festgenommen und kam wegen Totschlags in U-Haft.

Opfer und Beschuldigter sind Spätaussiedler aus Russland, lebten in Neubrandenburg und kennen sich schon länger, wie Oberstaatsanwalt Gerd Zeisler sagte. Im Streit soll es um die getrennt lebende Ehefrau des Beschuldigten gegangen sein.