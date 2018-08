Kriminalität : Mann dringt in Wohnung ein und schießt: Zwei Leichtverletzte

von dpa

24. August 2018, 13:11 Uhr

Ein Mann ist am Freitag in Stralsund gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingedrungen und hat mit einem Reizgas-Schuss aus einer Schreckschusspistole zwei Menschen verletzt. Die in der Wohnung befindlichen Personen - ein Mann und eine Frau - seien leicht verletzt, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag in Stralsund. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar. Die Polizei habe eine Nahbereichsfahndung nach dem 37-jährigen mutmaßlichen Täter eingeleitet. Der Mann war offenbar den Verletzten bekannt. Die Verletzten stünden unter Schock und mussten medizinisch behandelt werden.