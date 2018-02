Kriminalität : Mann besprüht Mitarbeiter in Jugendamt mit Pfefferspray

von dpa

22. Februar 2018, 13:09 Uhr

Nach wüsten Beschimpfungen und Handgreiflichkeiten im Jugendamt ist in Wismar ein Mann festgenommen worden. Der 29-Jährige soll am Mittwoch zunächst eine Mitarbeiterin beleidigt und damit gedroht haben, «alle zu töten». Die Frau floh auf den Flur, wohin bereits weitere Mitarbeiter wegen des Lärms gekommen waren, wie die Staatsanwaltschaft in Schwerin am Donnerstag mitteilte. Ein Kollege habe versucht, beruhigend auf den Mann einzuwirken, worauf der ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht habe. Anschließend soll er dem Mitarbeiter noch einen Faustschlag gegen den Kopf versetzt haben. Das Opfer erlitt den Angaben zufolge - wie auch zwölf weitere Personen auf dem Flur - Atembeschwerden, Reizhusten und tränende Augen.