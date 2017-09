Brände : Mann bei Wohnungsbrand lebensgefährlich verletzt

von dpa

erstellt am 23.Sep.2017 | 09:04 Uhr

Ein 63-Jähriger ist bei einem Wohnungsbrand in Rostock lebensgefährlich verletzt worden. Die Wohnung im vierten Stock brannte am Freitagabend komplett aus, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Ermittlungen zündete der Mann aus noch unbekannten Gründen Papier an und verlor dann die Kontrolle über das Feuer. Rettungskräfte brachten ihn mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Sein Zustand war in der Nacht weiterhin kritisch. Die Mieterin einer Nachbarwohnung wurde leicht verletzt. Zum Sachschaden konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.

Pressemeldung