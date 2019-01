Unfälle : Mann bei Verkehrsunfall in Neubrandenburg schwer verletzt

von dpa

13. Januar 2019, 10:33 Uhr

Ein Mann ist bei einem Verkehrsunfall in Neubrandenburg schwer verletzt worden. Der 31-Jährige verlor am Samstagmittag aufgrund plötzlich auftretender gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über seinen Wagen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Dadurch sei das Auto nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Brückengeländer sowie eine große Werbetafel geschleudert worden. Der Mann wurde laut Polizeiangaben in ein Krankenhaus gebracht.