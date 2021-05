Kriminalität : Mann bei Trinkgelage niedergestochen: Haftbefehl

Das Amtsgericht Stralsund hat Haftbefehl gegen einen 36-jährigen Mann erlassen, der einen Bekannten bei einem Trinkgelage niedergestochen und lebensgefährlich verletzt haben soll.

Stralsund | Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, wird dem Tatverdächtigen versuchter Totschlag vorgeworfen. Der Stralsunder wurde in ein psychiatrisches Haftkrankenhaus gebracht. Der Vorfall hatte sich am Montag in der Wohnung eines dritten Beteiligten ereignet. Das Motiv war zunächst unklar. Nach ersten Erkenntnissen waren der 36-Jährige und ein 62-J...

