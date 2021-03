Unfälle : Mann bei Sturz aus Fenster schwer verletzt

Ein 43 Jahre alter Mann hat sich bei einem Sturz aus einem Fenster schwer verletzt.

Schwerin | Er stürzte am Dienstagabend in Schwerin aus dem zweiten Obergeschoss, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst noch unklar. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen nicht von einer Straftat aus. Der Mann hatte zuvor mit zwei weiteren Menschen in der Wohnung Alkohol getrunken. Ein Atemalkoholtest war wege...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.