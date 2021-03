Unfälle : Mann bei Reinigung von Räumfahrzeug schwer verletzt

Ein Mann ist in Neubrandenburg bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden.

Neubrandenburg | Nach ersten Erkenntnissen habe der 55-Jährige am Mittwoch ein Räum- und Streufahrzeug gereinigt, wie die Polizei mitteilte. Bei laufendem Betrieb sei er mit einem Arm in eine laufende Umlenkrolle geraten und dabei schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Rostock geflogen. Lebensgefahr konnte nach Polizeiangaben ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.