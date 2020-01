Kriminalität : Mann bei Messerattacke schwer verletzt: Verdächtige gefasst

Bei einem Streit hat ein junger Mann in Neubrandenburg lebensbedrohliche Messerstiche davongetragen. Zwei mutmaßliche Täter wurden gefasst, die Umstände des Vorfalls sind aber noch nicht vollständig geklärt.

von dpa

08. Januar 2020, 10:45 Uhr

Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung ist in der Nacht zu Mittwoch in Neubrandenburg ein Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen zwei Männer ermittelt. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich das 24 Jahre alte Opfer und die 32 und 33 Jahre alten Verdächtigen am Dienstagabend in einer Wohnung im Reitbahnviertel im Norden der Stadt getroffen.

Im Laufe des Abends sei es zu einem Streit gekommen und der 24-Jährige sei mit einem Messer attackiert worden, sagte die Sprecherin. Worum es bei dem Streit unter den Neubrandenburgern ging und wer welchen Anteil an der Messerattacke hatte, sei noch nicht geklärt. Ein Passant habe den Schwerverletzten, der inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr sei, kurz nach Mitternacht außerhalb der Wohnung entdeckt.

Die Verdächtigen seien alkoholisiert gewesen und in der Wohnung festgenommen worden. Dort wurde auch ein Messer gefunden, bei dem es sich um die Tatwaffe handeln könnte. Am Landgericht Neubrandenburg wurde am Mittwoch das Urteil im Prozess um eine ähnliche Messerattacke erwartet. Auch dort waren zwei Männer im Juni 2019 in Neubrandenburg nach Alkoholkonsum aneinander geraten und das Opfer überlebte nur dank einer Notoperation.