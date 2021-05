Kriminalität : Mann bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt

Ein Mann ist bei einer Auseinandersetzung in Neubrandenburg (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) mit einem Messer verletzt worden.

Neubrandenburg | Der 52-Jährige war am Dienstagabend mit einem anderen Mann in Streit geraten und wurde so schwer verletzt, dass er anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden musste, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei wurde im Umfeld des Tatorts auf einen 54-Jährigen aufmerksam, der sich auffallend aggressiv verhielt. Da er Verletzungen aufwies, kam auch er i...

