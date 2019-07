Unfälle : Mann bei Arbeitsunfall in Sagard auf Rügen schwer verletzt

von dpa

04. Juli 2019, 11:13 Uhr

Ein 34-jähriger Arbeiter ist in Sagard auf Rügen am Donnerstag bei einem Arbeitsunfall offenbar durch eine Stichflamme schwer verletzt worden. Der Mann habe in einer Firma für Spezialmetalle einen Trockenofen bedient, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei ihm plötzlich Feuer entgegengeschlagen. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Sagard sowie des Rettungsdienstes versorgten den Schwerverletzten. Er wurde ins Klinikum nach Greifswald geflogen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Auch das Landesamt für Gesundheit und Soziales schickte Mitarbeiter zur Untersuchung nach Sagard.