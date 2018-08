Kriminalität : Mann bedroht Nachbarn: Polizei beschlagnahmt Schusswaffen

von dpa

11. August 2018, 12:51 Uhr

Ein 64 Jahre alter Mann soll in Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) seinen Nachbarn nach einem Streit mit einer Waffe bedroht haben. Der 27 Jahre alte Nachbar hatte sich am Samstag bei der Polizei gemeldet und von einem waffenähnlichen Gegenstand erzählt, wie die Beamten mitteilten. Spezialkräfte der Landespolizei hätten den 64-Jährigen daraufhin in seiner Wohnung überwältigt und zwei Druckluftwaffen sichergestellt.