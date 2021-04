Kriminalität : Mann bedroht Mieter mit Messer und Beil

Ein Mann hat am Montagmorgen in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) versucht, mit einem Messer und einem Beil in eine fremde Wohnung einzudringen.

Neubrandenburg | Durch Beilschläge und Fußtritte war es dem 31-Jährigen bereits gelungen, die Wohnungstür aufzubrechen, wie die Polizei mitteilte. Der 32 Jahre alte Bewohner drückte die Tür von innen zu. Er konnte den Angreifer aus seiner Wohnung fernhalten. Nach Aufforderungen der von Nachbarn gerufenen Polizei, legte der Mann das Beil und das Messer auf den Boden...

