Buntes : Mann am Klavier gibt sich als Hotelbesitzer aus

Der Klavierhocker sollte sein Chefsessel sein: Ein 40-jähriger Rostocker hat sich in der Nacht zu Ostermontag als Hotelbesitzer ausgegeben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Mann an der verschlossenen Eingangstür eines Hotels in der Rostocker Innenstadt geklopft. Als der Concierge ihm die Tür öffnete, begab sich der 40-Jährige direkt zum Klavier im Foyer. Er setzte sich auf den Hocker und zündete sich eine Zigarette an.

von dpa

14. April 2020, 15:48 Uhr

Als die Mitarbeiter ihn baten, das Hotel zu verlassen, entgegnete der Mann ihnen, dass er der Besitzer des Hotels sei und jetzt doch alle Gäste das Haus verlassen mögen. Herbeigerufene Polizisten brachten den vermeintlichen Hotelchef aus dem Gebäude. Als er auf der Straße Widerstand leistete, wurde er bis zur Klärung seiner Personalien in Gewahrsam genommen. Es wurde eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch aufgenommen.