Tanz : Malerei, Faust und Tanzen: Premieren der Tanzkompanie

Die Verbindung von zeitgenössischem Tanz mit Malerei, Literatur und Klassik bestimmt den neuen Premierenkatalog der Deutschen Tanzkompanie Neustrelitz. Als erstes Stück wird es am 12. September in Putbus (Kreis Vorpommern-Rügen) eine Uraufführung als Hommage an den Maler Caspar David Friedrich (1774-1840) geben, wie Tanzkompanie und die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern am Freitag mitteilten. Anlass sei das 200-jährige Jubiläum für das bekannte Gemälde «Kreidefelsen auf Rügen» von Friedrich. Mit Werken von Schubert und Beethoven, Texten und der von Lars Scheibner entwickelten Choreografie sei ein «multisensorisches Konzerterlebnis» entstanden, dass am 15. September auch in Neustrelitz aufgeführt wird.

von dpa

07. September 2018, 13:58 Uhr

Gemeinsam mit der Neubrandenburger Philharmonie wollen die Tänzerinnen und Tänzer außerdem eine «Carmen Suite» neu interpretieren. Dabei soll die tragische Tiefe des Stückes ausgelotet sowie die unbändige Lebenskraft der Titelfigur ausgefüllt werden. Der Frage «Was ist das Schöne und wie erkennt man es?» geht das Tanzensemble in sieben Bildern im November im Tanzmärchen «Die Schneekönigin» von Hans Christian Andersen nach.

Außerdem wird Ende April 2019 das Tanzdrama «Faust» in Neubrandenburg seine Premiere erleben. Das Tanzensemble in Neustrelitz ist landesweit das einzige eigenständige zeitgenössische Ensemble.