Demonstrationen : Mai-Demonstrationen in Mecklenburg-Vorpommern

Zum Tag der Arbeit planen die Gewerkschaften vielerorts im Land Aktionen. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht Wismar. Dort hat die rechtsextreme NPD eine Demonstration angemeldet. Das Bündnis «Wismar für alle» will eine bunte Aktion dagegensetzen.

von dpa

28. April 2019, 09:50 Uhr

Der 1. Mai ist politischer geworden und steht in diesem Jahr auch im Zeichen der Kommunal- und Europawahlen am 26. Mai. So gibt es bei der Kundgebung zum Internationalen Tag der Arbeit in Rostock neben einer Rede der Nord-Chefin der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Conny Töpfer, auch eine Podiumsdiskussion der Oberbürgermeister-Kandidaten.

Besonders im Fokus steht Wismar: Dort hat die rechtsextreme NPD eine Demonstration angemeldet. Das Bündnis «Wismar für alle» mobilisiert dagegen. Der Zusammenschluss von Bürgern, Kirchgemeinden, Vereinen und Verbänden, Gewerkschaften sowie Parteien hat zu bunten Aktionen im gesamten Stadtgebiet aufgerufen.

In der Heiligen-Geist-Kirche soll ein politisches Friedensgebet «Über Religionen hinaus» stattfinden - organisiert unter anderem von Mitgliedern der evangelischen und katholischen Kirche sowie des Islamischen Bundes. Anschließend ist eine Demonstration geplant.

Die Mai-Aktionen des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB stehen in diesem Jahr unter dem Motto «Europa. Jetzt aber richtig». Demonstrationen und Bürgerfeste sind in Stralsund, Sassnitz, Greifswald, Neubrandenburg, Torgelow, Rostock, Schwerin und Güstrow angekündigt. Bei der Kundgebung in Schwerin will Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sprechen. Dort wird außerdem am Vorabend des 1. Mai zum «Tanz der Kulturen» auf den Markt eingeladen.