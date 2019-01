Kriminalität : Männer in Greifswald angegriffen und schwer verletzt

In Greifswald sind in der Nacht auf Samstag binnen weniger Stunden zwei Männer angegriffen und schwer verletzt worden. In der Innenstadt schlugen zunächst ein 16- und ein 17-Jähriger am späten Freitagabend einen 20-Jährigen nieder, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei schlugen sie auch mit einer Flasche auf den Kopf des Mannes ein. Der 20-Jährige verlor einen Zahn und erlitt Verletzungen im Gesicht und am Kopf. Er musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der 17-Jährige wurde festgenommen und sollte dem Haftrichter vorgeführt werden, weil er nach einer Verurteilung noch unter Bewährung steht.

von dpa

05. Januar 2019, 10:58 Uhr

Wenige Stunden später wurden einem 42-jährigen Mann auf dem Heimweg von einer Party mehrere Zähne ausgeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, wurde er von zwei Unbekannten angegriffen. Die Täter schlugen und traten mit voller Wucht auf das Opfer ein. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Mann ins Krankenhaus. Die etwa 40 Jahre alten Schläger konnten unerkannt flüchten.