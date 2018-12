Kriminalität : Männer häufiger häuslicher Gewalt ausgesetzt

von dpa

Die Zahl der an der Rechtsmedizin Rostock untersuchten Fälle häuslicher Gewalt an Männern hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. «In diesem Jahr sind alleine im Bereich der Rostocker Opferambulanz neun Männer mit erheblichen Verletzungen durch stumpfe Gewalt deshalb untersucht worden. Dazu kommen zwei oder drei Fälle, die im Auftrag der Ermittlungsbehörden untersucht wurden», sagte die Rechtsmedizinerin Verena Blaas der Deutschen Presse-Agentur. In den Jahren zuvor war es stets nur ein Fall. Zu diesem Thema gebe es kaum Forschungsarbeiten, es sei in allen Gesellschaften tabuisiert.