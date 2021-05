Kriminalität : Mädchen Richtung Zug gezogen? Mann bestreitet Vorwurf

Knapp eine Woche nach dem mutmaßlichen Angriff auf ein zwölfjähriges Mädchen an einem Bahnhof in Schwerin gibt der Fall Polizei und Staatsanwaltschaft noch Rätsel auf.

Schwerin | Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag erklärte, bestreitet der verhaftete 30-Jährige die Vorwürfe bisher. Nun sollen die Zwölfjährige und ihre 13 Jahre alte Bekannte nochmals genauer angehört werden. Der Mann ohne festen Wohnsitz soll die Mädchen am 14. Mai nachmittags am kleinen Haltepunkt Schwerin-Mitte getroffen haben. Nach Angab...

